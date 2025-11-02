Che tempo che fa puntata 2 novembre 2025: ospiti e temi: c’è Greta Thunberg

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 2 novembre 2025, nuovo appuntamento stagionale per Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Vediamo insieme ospiti e temi della puntata.

La puntata di oggi ospita figure di spicco da mondi diversi, unite da storie di impegno e creatività. Greta Thunberg, icona mondiale della battaglia climatica e per la pace, interviene a poche settimane dalla liberazione avvenuta il 6 ottobre all’aeroporto di Atene, dopo la detenzione in Israele. L’attivista svedese aveva lasciato Barcellona il 1° settembre a bordo della Global Sumud Flotilla, la più imponente missione umanitaria civile mai organizzata, di cui è tra i promotori; il viaggio si è interrotto nella notte del 1° ottobre, quando la marina israeliana ha intercettato le imbarcazioni, arrestando circa quattrocento persone e conducendole al porto di Ashdod.

E poi Antonella Clerici, pronta a guidare la sesta edizione di The Voice Senior e artefice, in quasi quattro decenni, di trasmissioni che hanno segnato la televisione italiana. La scrittrice canadese Margaret Atwood, autrice di classici come Il racconto dell’ancella e in procinto di pubblicare l’autobiografia Le nostre vite, porta il suo sguardo acuto sulla contemporaneità.

Luca Argentero e Valentina Lodovini presentano Una famiglia sottosopra, il nuovo film di Alessandro Genovesi fresco di anteprima ad Alice nella città. Completano il parterre Ornella Vanoni, Gad Lerner, gli editorialisti di la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, l’inviato di Avvenire Nello Scavo, il virologo Roberto Burioni, docente ordinario all’Università Vita-Salute San Raffaele, e Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi, che celebra il centenario della nascita del padre con il volume 100 pensieri ribelli per cambiare il mondo curato da Eliana Liotta. Chiude Michele Serra, con la sua penna tagliente e riflessiva.

La serata si chiuderà poi come sempre con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, il segmento dedicato all’intrattenimento leggero e all’ironia.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.