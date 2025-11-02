Video l’Eredità 2 novembre 2025: Beatrice di Torino vince 11.250 euro

L’Eredità di domenica 2 novembre 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Beatrice di Torino.
Beatrice attualmente vive a Roma ed è un’insegnante. Al suo primo tentativo è riuscita ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 11.250 euro. Bravissima!
Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).
Video L’Eredità del 2-11-2025
La soluzione della puntata è: BRACCIO.
Lascia un commento