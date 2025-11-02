Le Iene Inside, anticipazioni puntata 2 novembre 2025: Chirurgia estetica: bellezze da rifare — Le Iene Inside presentano Chirurgia estetica: bellezze da rifare

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 2 novembre 2025, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene presentano – Inside. Vediamo insieme i temi e i servizi della serata.

Le Iene Inside – Anticipazioni

La nuova puntata de Le Iene, in onda su Italia 1, esplora il mondo della chirurgia estetica tra cliniche di lusso, interventi al bisturi e l’influenza dei filtri social. L’inchiesta, condotta da Alice Martinelli, indaga l’ossessione per la perfezione fisica che si trasforma in dipendenza, ponendo una domanda universale: quanto siamo pronti a modificare noi stessi per sentirci accettati dalla società?

Storie di Trasformazioni e Identità

Il servizio porta sullo schermo personaggi che hanno fatto della modifica estetica un elemento centrale della loro vita pubblica e privata:

Rita De Crescenzo: La tiktoker al centro delle polemiche dopo l’intervista a Belve si confessa senza reticenze sul suo rapporto con il corpo, la fama e le pressioni dei social.

Federico Fashion Style: Il parrucchiere delle celebrità, star de Il Salone delle Meraviglie, rivela il lato fragile dietro l’immagine glamour, tra autostima e apparenza mediatica.

Lucky John: Virale per l’intervento estremo e pericoloso che gli ha cambiato il colore degli occhi, racconta rischi e motivazioni di una scelta al limite.

Gianmarco Zagato: Content creator con milioni di follower, affronta con ironia ma serietà il peso dell’estetica nel panorama digitale.

Nicole Pallado: Youtuber e make-up artist, analizza l’impatto dei canoni di bellezza imposti online sulla percezione di sé.

Elenoire Ferruzzi: Icona della comunità LGBT e donna trans, condivide il percorso personale di transizione, fatto di coraggio e ostacoli.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.