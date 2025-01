Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, domenica 26 gennaio 2025, seconda puntata della stagione 2025 del talk Che Tempo Che Fa – la seconda in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

Alla vigilia del Giorno della Memoria, saranno presenti la Senatrice a vita Liliana Segre e la scrittrice e poetessa Edith Bruck, per un dialogo significativo sull’importanza del ricordo e della testimonianza della Shoah.

Claudio Baglioni, celebre cantautore italiano, sarà in studio per parlare del suo tour “Piano di Volo SoloTris”, con 110 concerti in programma fino a dicembre 2025.

Coez presenterà il suo nuovo brano “Mal di te”, anticipando l’uscita del suo prossimo album. Il programma ospiterà anche Giulio Napolitano, che parlerà del suo libro “Il mondo sulle spalle” dedicato al padre Giorgio Napolitano, e Francesco Piccolo con il saggio “Son qui: m’ammazzi” sui personaggi maschili nella letteratura italiana.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

