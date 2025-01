Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 26 gennaio 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di questa sera è dedicata al Ponte sullo Stretto.

Stasera si discuterà nuovamente del rinvio a giudizio della ministra Santanchè per falso in bilancio nel caso Visibilia, compreso chi ha acquistato le sue quote aziendali. Si parlerà anche del ponte sullo Stretto di Messina e del piano pandemico. Infine, verrà esaminata la decisione della Giunta per le elezioni riguardo all’assegnazione del collegio di Cosenza ad Andrea Gentile di Forza Italia.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.

