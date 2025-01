Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, domenica 19 gennaio 2025, prima puntata della stagione 2024/25 del talk Che Tempo Che Fa – la seconda in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

Ospiti: Cecilia Sala, liberata lo scorso 8 gennaio dopo 21 giorni di detenzione in Iran in una cella di isolamento nel carcere di Evin a Teheran; Max Pezzali, protagonista dello show “Max Forever – Questo Pala non è un albergo”, di nuovo in scena con 7 nuove date al Palazzo dello Sport di Roma dal 24 gennaio, dopo lo straordinario successo delle prime 18 date di Milano e Roma andate tutte sold out.

Poi ci saranno Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, di nuovo insieme al cinema con “10 giorni con i suoi”, terzo capitolo della celebre saga cinematografica diretta da Alessandro Genovesi. E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; in collegamento da Washington Antonio Di Bella; il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Michele Serra; Edoardo Prati.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

