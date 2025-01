Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 19 gennaio 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di questa sera è dedicata al Ponte sullo Stretto.

Il Ponte sullo Stretto è un progetto caro al ministro Matteo Salvini. Nei prossimi giorni, il Cipess dovrebbe approvare il progetto definitivo aggiornato. Tuttavia, ci si chiede se la premier Giorgia Meloni sia disposta ad assumersi la responsabilità di dare il via libera a un’opera su cui numerosi tecnici indipendenti hanno espresso seri dubbi riguardo alla sua fattibilità. Tra questi, il più recente è stato Carlo Doglioni, presidente dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la massima autorità italiana in tema di sismologia. Al contrario, la commissione Via (valutazione di impatto ambientale), che ha approvato il progetto, è composta da tecnici meno critici, ma che sono percepiti come vicini ai partiti di governo. Inoltre, alcuni membri della commissione hanno alle spalle condanne per reati ambientali.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.

