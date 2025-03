Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, sabato 8 marzo 2025, va in onda “L’Eredità Speciale Sanremo,” condotta da Marco Liorni. Questa puntata vede sei concorrenti famosi—Marcella Bella, Clementino, Nino Frassica, Leonardo De Amicis, Sabrina Salerno e Settembre—giocare in un’edizione che unisce le classiche dinamiche del quiz a momenti musicali legati a Sanremo.

La serata prevede domande sulla storia del Festival e interpretazioni di canzoni celebri, con giochi come il “Triello” e, ovviamente, “La Ghigliottina” come gran finale. È un evento in prima serata, alle 21:30, a differenza della fascia preserale quotidiana delle 18:45.

