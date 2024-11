Belve torna in prima serata su Rai2 da stasera, martedì 19 novembre. L’edizione 2024 del programma era terminata lo scorso aprile, nella prima stagione promossa dalla seconda serata al prime time, fatto dunque confermato per la nuova stagione. A condurre ed ideare il talk show c’è sempre Francesca Fagnani, ormai idolo dei social network con le sue reazioni alle risposte degli intervistati.

Belve 2024, ospiti prima puntata

Nella prima puntata, in onda il 19 novembre 2024, Francesca Fagnani intervista Riccardo Scamarcio, che parla dell’imbarazzo provato per la scena di sesso con Monica Bellucci, Mara Venier e Flavia Vento, che parla della sua famosa notte di sesso con Totti (vedi trailer in fondo).

Belve 2024, anticipazionei

