Anticipazioni Le Iene Show del 13 ottobre 2024: inviati, temi, ospiti e scaletta

Questa sera, domenica 13 ottobre 2024, alle 21,20 su Italia 1 va in onda la prima puntata della nuova stagione de Le Iene Show. Vediamo inviati, temi e scaletta della serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni.

Le Iene Show – Anticipazioni 13 ottobre

Ecco la scaletta della puntata di stasera: Le Iene: Misseri confessa l’indicibile

Stasera, domenica 13 ottobre, Le Iene tornano con un’altra puntata ricca di sorprese. Tra i servizi più attesi, l’intervista choc a Michele Misseri che, a distanza di anni dal delitto di Sarah Scazzi, fa delle rivelazioni sconvolgenti.

L’uomo, già condannato per concorso in soppressione di cadavere, ribadisce la sua colpevolezza per l’omicidio della nipote e, per la prima volta, ammette di aver tentato di abusare del suo corpo senza vita. Ma le confessioni non finiscono qui: Misseri parla di un passato segnato da abusi sessuali subiti da bambino, un trauma che potrebbe aver innescato la tragedia.

Altri servizi e ospiti

Oltre al caso Misseri, Le Iene indagano sulla presunta evasione fiscale della creator per adulti Mady Gio e tornano a parlare dei braccialetti elettronici anti-stalking. In studio, saranno presenti grandi ospiti come Fiorella Mannoia e la coppia Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.