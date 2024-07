Annem, film su Canale 5: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 26 luglio 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Annem, un film turco dal sottotitolo My Mother. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Annem – Trama

Il film esplora la complessa relazione tra una madre, Ayşe, e una figlia, Nazli, caratterizzata da amore, incomprensioni e sacrifici. Ayşe, una donna semplice e lavoratrice, fa di tutto per dare un futuro migliore alla figlia, mentre Nazli, ambiziosa e desiderosa di emanciparsi, si vergogna delle origini umili della madre.

Annem – Cast

Özge Gürel nel ruolo di Nazli, la figlia che si vergogna delle origini umili della madre.

Sumru Yavrucuk nel ruolo di Ayşe, la madre amorevole e sacrificata.

Sercan Badur

Tuna Orhan

Tugce Karabayir