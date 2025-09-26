Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Off Line è uno spettacolo comico one-man-show di Alessandro Siani che andrà in onda stasera, venerdì 26 settembre 2025, alle 21.30 su NOVE, esplorando con ironia e satira l’impatto della tecnologia sulla vita quotidiana, focalizzandosi sull’ossessione per gli smartphone e i social media. Lo slogan dello show è “Se spegni il telefono, si accende la vita”, un invito a disconnettersi per riscoprire emozioni autentiche, risate vere e interazioni umane genuine.

Attraverso monologhi irriverenti e aneddoti esilaranti, Siani riflette su temi come vocali imbarazzanti, convivenze familiari caotiche, diete fallimentari, visite mediche surreali e ansie generate dall’iperconnessione. Lo spettacolo contrappone il “noi che eravamo” – un tempo di confronti diretti e semplicità – al caos digitale di oggi, con differenze generazionali e una critica pungente alle fake news e alle dipendenze online. Registrato live senza applausi aggiunti, dura circa un’ora e mescola comicità napoletana con osservazioni universali, per un’ora di intrattenimento puro e riflessivo.

Nato da un’idea sviluppata durante l’ospitata a Sanremo 2023, è stato girato in tour per due anni in tutta Italia prima di approdare su piattaforme e TV. Lo spettacolo è un one-man-show, quindi il cast è composto esclusivamente da Alessandro Siani, che interpreta se stesso in un approccio diretto e interattivo con il pubblico.

Non ci sono altri attori; la forza dello show risiede nella performance solista di Siani, nota per il suo ritmo serrato, l’energia scenica e l’irriverenza tipica del suo stile comico. Diretto da Cristiano D’Alisera, “Off Line” (noto anche come “Offline”) è stato un successo nei teatri e ha portato Siani a un nuovo tour nel 2025 intitolato “Fake News”, che integra elementi di questo spettacolo con temi affini sulle menzogne digitali.

