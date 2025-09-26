Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Venerdì 26 settembre parte la quindicesima edizione di Tale e Quale Show, con la prima puntata che seguiremo su Rai1 in prima serata a partire dalle 21,20. La giuria quest’anno è confermata: dal 2024 non c’è più la storica Loretta Goggi, sostituita da Alessia Marcuzzi.

Vediamo quali sono le imitazioni che ci terranno compagnia stasera, provando anche a indovinare la canzone scelta dagli autori (tra parentesi).

Imitazioni prima puntata

Peppe Quintale sarà Elvis Presley (Tuttifrutti)

Marina Valdemoro Maino, in arte Maryna sarà Lady Gaga (Pokerface)

Antonella Fiordelisi sarà Gaia (Chiamo io chiami tu)

Tony Maiello sarà Sal Da Vinci (Rossetto e caffè)

Le Donatella saranno Alessandra Amoroso e Serena Brancale (Serenata)

Gianni Ippoliti sarà Tony Dallara (Romantica)

Pamela Petrarolo sarà Noemi (Sono solo parole)

Carmen Di Pietro sarà Madonna (Like a Virgin)

Samuele Cavallo sarà Olly (Balorda nostalgia)

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli saranno Lucio Corsi e Luciano Pavarotti (quale sia il collegamento tra i due lo capiremo solo stasera, forse il tenore interpreterà Volevo essere un duro?)

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram