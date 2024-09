Jurassic World – Il dominio, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, domenica 22 settembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Jurassic World – Il dominio, nuovo capitolo della celebrata saga sui dinosauri. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Jurassic World – Il dominio – Trama

Quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar, i dinosauri non sono più confinati in un’isola. Si sono diffusi in tutto il mondo, costringendo gli esseri umani a convivere con le creature più temibili della storia. Owen Grady (Chris Pratt) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) dovranno unire le forze per proteggere Maisie Lockwood (Isabella Sermon), una giovane ragazza con un legame unico con i dinosauri.

Nel frattempo, la dottoressa Ellie Sattler (Laura Dern), Alan Grant (Sam Neill) e Ian Malcolm (Jeff Goldblum) tornano per affrontare una nuova minaccia che potrebbe ribaltare l’equilibrio del pianeta.

Jurassic World – Il dominio – Cast

Chris Pratt nel ruolo di Owen Grady

Bryce Dallas Howard nel ruolo di Claire Dearing

Laura Dern nel ruolo della dottoressa Ellie Sattler

Sam Neill nel ruolo di Alan Grant

Jeff Goldblum nel ruolo di Ian Malcolm

Isabella Sermon nel ruolo di Maisie Lockwood

DeWanda Wise nel ruolo di Kayla Watts

Mamoudou Athie nel ruolo di Ramsey Cole