Adesso vinco io, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 13 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Adesso vinco io, documentario dedicato alla carriera di Marcello Lippi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Adesso vinco io – Trama

Il documentario ripercorre la carriera di Marcello Lippi, sia da calciatore che da allenatore, con un focus particolare sulla sua vittoria con la Nazionale Italiana ai Mondiali del 2006. Vengono intervistati Lippi stesso, alcuni dei suoi più famosi giocatori e altri personaggi del mondo del calcio.

Adesso vinco io – Cast

Regia: Simone Herbert Paragnani e Paolo Geremei