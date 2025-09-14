Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un noto reality statunitense, trasmesso in Italia su Real Time, che racconta le storie di coppie composte da cittadini americani e partner stranieri, esplorando se 90 giorni siano abbastanza per decidere di sposarsi. L’undicesima stagione sarà proposta in prima serata su Real Time a partire da domenica 31 agosto 2025. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Mark e Mina.

Mark e Mina oggi stanno insieme?

Mark Bessette, un pilota di 58 anni divorziato originario del New Hampshire, e Aminata “Mina” Mack, una modella di 35 anni e madre single originaria di Parigi, in Francia, sono una delle coppie più romantiche e discusse della stagione 11 di 90 Day Fiancé, il reality show di TLC che segue relazioni internazionali con il limite dei 90 giorni per il matrimonio imposto dal visto K-1.

La loro storia, iniziata nel 2019 durante un viaggio di lavoro di Mark a Parigi, è stata trasmessa a partire dal febbraio 2025, evidenziando una differenza di età di 23 anni, sfide familiari e ostacoli burocratici.L’incontro tra Mark e Mina avviene in modo casuale: lui, un pilota di jet privati che ha volato per celebrità, atleti ed ex presidenti, la incontra in un club (anche se Mina ha smentito alcune voci su come si sono conosciuti esattamente). La scintilla è immediata, e nonostante la distanza, la loro relazione si rafforza in due anni di frequentazione a distanza.

Nel 2022, Mina dà alla luce la loro figlia Maria, rafforzando il legame. Mark propone matrimonio, e Mina arriva negli USA con il visto K-1, che le concede solo 90 giorni per sposarsi o dover tornare in Francia. Tuttavia, Mina deve lasciare il suo figlio maggiore, Clayton di 9 anni, a Parigi a causa di problemi con il passaporto e il visto, una separazione che la tormenta profondamente e la porta quasi a cancellare il matrimonio.Le tensioni emergono presto: Mina si sente isolata nella vita rurale del New Hampshire, lontana dal glamour di Parigi, e affronta lo scetticismo della famiglia di Mark, in particolare della figlia adulta Jordan, che è più vicina in età a Mina e sospetta delle sue intenzioni, accusandola di puntare ai soldi o di voler controllare la famiglia.

Jordan critica Mina per essere arrivata in ritardo a un battesimo e insinua che un eventuale secondo figlio potrebbe dividere la famiglia. Inoltre, emergono segreti dal passato di Mark: Mina scopre da un’amica della sua ex, Jade, che lui aveva già una relazione con una grande differenza d’età, le ha regalato una BMW e ha mentito su alcuni dettagli della loro convivenza. Mark, dal canto suo, insiste su un accordo prematrimoniale, alimentando dubbi. Nonostante tutto, la coppia affronta queste sfide con maturità, e Mark esprime il desiderio di adottare Clayton una volta arrivato negli USA, dimostrando impegno.Il giorno del matrimonio è un momento clou: nonostante i ritardi e le emozioni, si sposano in una cerimonia intima nel giugno 2025, circondati da amici e familiari (anche se Clayton non è presente). Mina indossa un abito bianco in onore del sogno della madre, e descrive il giorno come “pieno di stelle”, anche se avrebbe voluto la famiglia al completo.

Nel Tell All della stagione 11, Mina rivela di aver ottenuto la green card, permettendole di viaggiare, e smentisce alcune dicerie (come essere una ex ballerina esotica, anche se ammette di averlo fatto in passato con lo pseudonimo Divine). Confermano di non usare contraccettivi e di pensare a un altro figlio, ma negano una gravidanza imminente (era uno scherzo nel finale).Ad oggi, nel settembre 2025, Mark e Mina sono ancora sposati e felici insieme, e sembrano aver superato le difficoltà iniziali. Hanno traslocato dal New Hampshire a Boston, Massachusetts, per una vita più dinamica.

Il ricongiungimento con Clayton è avvenuto con successo: a fine giugno 2025, Mina ha condiviso un video su Instagram Story durante una vacanza in Europa (in Olanda e altrove), con il figlio in macchina, confermando che è finalmente con loro. Mark ha postato aggiornamenti sul processo di adozione di Clayton, che inizierà una volta stabilizzato negli USA, e ha lodato la sorella di Mina per averlo curato nel frattempo. La famiglia appare unita: post su Instagram e Reddit mostrano foto di Mark, Mina, Maria e Clayton in vacanza, con Mina che elogia Mark come “padre attento, divertente, forte e tenero”. Viaggiano spesso (facilitati dal lavoro di pilota di Mark), e si definiscono “i Bessette”, condividendo momenti familiari come tramonti in spiaggia e auguri per un “2025 ancora migliore”.

I fan su Reddit e social li considerano una delle coppie più genuine della stagione, lodando la loro resilienza e il modo in cui hanno gestito le “bandiere rosse” come la differenza d’età e le tensioni familiari. Jordan ha chiarito che alcune conflittualità sono state amplificate dalla produzione TV, e ora la famiglia sembra più coesa.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram