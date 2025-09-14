Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un noto reality statunitense, trasmesso in Italia su Real Time, che racconta le storie di coppie composte da cittadini americani e partner stranieri, esplorando se 90 giorni siano abbastanza per decidere di sposarsi. L’undicesima stagione sarà proposta in prima serata su Real Time a partire da domenica 31 agosto 2025. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Stevi e Mahdi.

Stevi e Mahdi oggi stanno insieme?

Stevi Nichole (o Stevi Savage), una pittrice e insegnante di inglese online di 37 anni originaria di Hattiesburg, Mississippi, e Mahdi Al-Saadi, un 27enne di Teheran, in Iran, sono una delle coppie più controverse e discusse della stagione 11 di 90 Day Fiancé, il reality show di TLC che segue relazioni internazionali con il limite dei 90 giorni per il matrimonio imposto dal visto K-1. La loro storia, iniziata nel 2023 come relazione tra insegnante e studente, è stata trasmessa in America a partire dal febbraio 2025, evidenziando una differenza di età di 10 anni, barriere culturali, tensioni familiari e dubbi sulla sessualità di Stevi.

La scintilla tra Stevi e Mahdi scatta durante una lezione online di inglese: lui, affascinato dalla sua personalità, le invia il link al suo profilo social, dove appare spesso in foto shirtless con un grande seguito femminile. Stevi, inizialmente intimidita dal suo aspetto e dal suo “stile da playboy”, si lascia conquistare dalla sua curiosità e dal suo approccio unico, con liste di domande preparate per ogni lezione. Non potendo viaggiare in Iran per motivi di sicurezza politica (le tensioni USA-Iran rendono il viaggio rischioso), si incontrano in Turchia dopo mesi di chat.

La chimica è immediata: Stevi descrive l’attrazione come “magnetica”, e dopo soli sette giorni, Mahdi le fa la proposta di matrimonio. Stevi, madre single di due figli adolescenti (che ha tenuto lontani dalle telecamere per privacy), accetta, e Mahdi arriva negli USA con il visto K-1 nel 2024, con solo 90 giorni per sposarsi o dover tornare in Iran – un ritorno che potrebbe essere impossibile o pericoloso a causa della sua partecipazione al programma, non trasmesso in Iran ma potenzialmente problematico per la sua famiglia.

Le difficoltà emergono fin dal primo giorno: Mahdi soffre di nostalgia per l’Iran, si sente fuori posto nella vita rurale del Mississippi e fatica ad adattarsi alla cultura americana. Stevi, che dipinge ritratti nudi femminili per “normalizzare la bellezza del corpo”, ha la casa piena di opere d’arte che Mahdi trova scandalose: “Vediamo tette ovunque!”, esclama, accusandola di essere troppo “aperta” sessualmente. Questo scatena i suoi sospetti sulla bisessualità di Stevi, che lei evade di confermare o smentire, insistendo che tali discussioni siano private. Mahdi, influenzato dalla cultura iraniana più conservatrice, ammette di lottare con l’idea e confessa in confessionale di non essere sicuro di poter sposare una donna con “vibes lesbiche”.

Le tensioni familiari aggiungono benzina al fuoco: Stevi ha nascosto la relazione al padre, un uomo conservatore con pregiudizi anti-iraniani (“Tutti gli iraniani odiano gli americani”), per non stressarlo a causa della sua malattia polmonare. Quando lo rivela all’ultimo minuto, il padre è scettico ma sorprendentemente accomodante durante il primo incontro, chiedendo a Mahdi se sia lì solo per la green card. I figli di Stevi, invece, supportano la relazione perché vedono la madre felice, anche se non hanno visto lo show.Altri conflitti includono litigi su comunicazione, gelosie (Mahdi invidioso del passato di Stevi) e un party pre-matrimoniale disastroso a New Orleans: una serata burlesque con amiche di Stevi (inclusa una a cui ha dipinto un ritratto nudo) che sconvolge Mahdi, portandolo a scusarsi pubblicamente dopo per il suo “eccesso culturale”.

Nonostante i dubbi – Mahdi arriva a dire “Non credo di poter sposare” e considera il ritorno in Iran – la coppia accelera il matrimonio per garantire la green card a lui, evitando i 90 giorni pieni. Si sposano in una cerimonia da “fiaba” nel finale di stagione, ma non senza tensioni: il giorno delle nozze, Mahdi consulta un amico che lo劝 di ripensarci, e Stevi nota “bandiere rosse” nel suo comportamento immaturo.Nel Tell All della stagione 11, le rivelazioni sono intense: Stevi continua a evitare domande dirette sulla sua sessualità per non danneggiare il matrimonio, mentre Mahdi ammette: “Abbiamo molto da lavorare. So chi è lei, ma non ha risposto se ha baciato una ragazza”. Stevi ribatte di aver accettato Mahdi pienamente e spera in reciprocità. Lasciano lo studio con ottimismo cauto, focalizzandosi su crescita e accettazione.

Emergono anche rumors su una gravidanza: Stevi tease “notizie sul bambino” nei post, alimentando speculazioni su un figlio nato nel settembre 2023 (prima delle riprese), ma smentisce voci su una gravidanza durante lo show, attribuendole a editing TV. I suoi due figli maggiori rimangono privati, ma lei conferma il loro affetto per Mahdi.

Ad oggi, nel settembre 2025, Stevi e Mahdi sono ancora sposati e insieme, anche se la loro relazione appare fragile e in evoluzione. Vivono a Hattiesburg, Mississippi, dove Mahdi lavora (grazie alla green card ottenuta rapidamente post-matrimonio) e si adatta alla vita americana, postando occasionalmente su Instagram foto della coppia (l’ultimo selfie pinnato da Stevi è di gennaio 2025, ma post recenti di agosto mostrano auguri di compleanno reciproci). Stevi mantiene un profilo basso sui social per rispettare l’NDA di TLC, evitando foto recenti ma confermando la loro unione con storie e commenti.

Non ci sono indicazioni di separazione: Mahdi è attivo negli USA (geotag Mississippi) e la coppia appare unita in podcast e interviste, come un episodio di agosto 2025 dove Mahdi invia un messaggio di supporto. I fan su Reddit sono divisi – alcuni criticano i pregiudizi di Mahdi sulla sessualità e l’immaturità di Stevi, altri lodano la loro resilienza contro barriere culturali e familiari – ma concordano che sono “una coppia improbabile ma solida”.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram