90 giorni per innamorarsi è un noto reality statunitense, trasmesso in Italia su Real Time, che racconta le storie di coppie composte da cittadini americani e partner stranieri, esplorando se 90 giorni siano abbastanza per decidere di sposarsi. L’undicesima stagione sarà proposta in prima serata su Real Time a partire da domenica 31 agosto 2025. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Shawn Finch e Alliya de Batista.

Shawn Finch, un parrucchiere per celebrità di 57 anni originario di Los Angeles, California, e Alliya de Batista (precedentemente nota come Douglass), una transgender di 21 anni dal Brasile, sono una delle coppie più controverse della stagione 11 di 90 Day Fiancé, il reality di TLC che segue relazioni internazionali con il limite dei 90 giorni per il matrimonio grazie al visto K-1.

La loro storia, iniziata nel marzo 2020 su un’app di dating, è stata introdotta al pubblico nella terza stagione di 90 Day Fiancé: Love in Paradise, e ha proseguito con alti e bassi nella stagione principale, evidenziando una differenza di età di 36 anni e sfide legate all’identità di genere, alla monogamia e alle dinamiche relazionali.

La scintilla tra Shawn e Alliya scatta online: all’epoca, Alliya stava ancora esplorando la sua identità di genere come Douglass, un uomo che amava vestirsi in drag con abiti e parrucche. Shawn, che si identifica principalmente come gay dopo un divorzio da una donna, rimane affascinato dalla personalità vivace e femminile di Alliya. Si incontrano di persona in Spagna dopo mesi di chat e videochiamate, e Shawn aiuta Alliya a sviluppare il suo stile, contribuendo alla sua transizione. Alliya, assegnata maschio alla nascita, abbraccia la sua femminilità durante la relazione, cambiando nome e pronomi.

Shawn propone matrimonio nel 2023, con un cameo speciale di una celebrità (forse un cliente famoso dal suo lavoro da hairstylist), ma ammette fin da subito le sue riserve: come uomo gay, lotta con l’idea della transizione completa di Alliya, inclusa la chirurgia di affermazione di genere per seni e genitali femminili. Propone un rapporto aperto durante la distanza, che Alliya accetta a malincuore, anche se lei rimane fedele.Le tensioni emergono quando Alliya arriva negli USA con il visto K-1, concedendole solo 90 giorni per sposarsi o tornare in Brasile. Shawn vive con sua madre in una casa modesta e disordinata a Los Angeles, e Alliya è scioccata dalla mancanza di privacy e dal caos domestico.

Differenze culturali si aggiungono: Alliya, dal Brasile, insiste su tradizioni come una dote o riti familiari, mentre Shawn appare distaccato e indifferente. Lui esprime dubbi sulla chirurgia di Alliya in confessionale, dicendo che discussioni del genere dovevano avvenire prima, e confessa di preferire la versione “sottomessa” di Douglass rispetto alla Alliya più sicura e outgoing. Alliya, d’altra parte, si sente insicura e non supportata, specialmente dopo un episodio di “deadnaming” (usare il nome morto) da parte di Shawn. Proposte di relazione aperta persistono: Shawn ammette di aver avuto intimità con altri durante la distanza, mentre Alliya no, creando gelosie e litigi.Il culmine arriva il giorno del matrimonio, uno dei più caotici nella storia del programma. La cerimonia, pianificata in California con amici, familiari (inclusa la madre di Shawn) e il cane Maxwell, è un disastro: Alliya arriva con due ore di ritardo in un caldo soffocante di 40°C, lasciando gli ospiti (e Shawn) in attesa. Indossa un abito da sposa improvvisato e poco elegante, che Shawn critica aspramente, accusandola di non rispettarlo. Shawn appare “over it” e indifferente fin dal mattino, con i fan che notano la sua mancanza di entusiasmo.

Nonostante tutto, si sposano in una cerimonia breve e tesa, ma Alliya si sente un “peso” e delusa, sognando un giorno perfetto che si trasforma in imbarazzo pubblico.Nel Tell All della stagione 11, le rivelazioni scioccano: Shawn si scusa pubblicamente per il suo comportamento al matrimonio e promette una luna di miele meritata, ma ammette di averla fatta da solo senza Alliya, alimentando speculazioni di crisi. Rivelano un matrimonio aperto, con Shawn che ha avuto relazioni esterne, mentre Alliya no. Alliya confessa che la loro unione non è il suo “sogno”, ma stanno procedendo con cambiamenti costanti; Shawn descrive la relazione come in continua evoluzione.

I fan su Reddit e social criticano la coppia per “bandiere rosse” come la differenza d’età, l’indifferenza di Shawn e la dinamica sbilanciata, con alcuni che ipotizzano un matrimonio per convenienza (cittadinanza USA per Alliya, dove l’LGBTQ+ è più tollerato rispetto al Brasile).Ad oggi, nel settembre 2025, Shawn e Alliya sono ancora sposati e insieme, anche se la loro relazione appare fragile. Una foto recente li mostra fare shopping a Los Angeles, suggerendo che hanno superato una “rough patch” al matrimonio. Shawn ha recentemente subito un intervento agli occhi e apprezza il supporto di Alliya, mentre lei condivide momenti quotidiani sui social senza taggarlo direttamente (Shawn è riservato e non posta da mesi).

Bilanciano la vita pubblica con una routine domestica, focalizzandosi sul reciproco sostegno. Alliya ha risposto alle critiche sul suo abito da sposa, spiegando il suo significato speciale per Shawn, e nega voci di separazione. I fan sono divisi: alcuni li vedono come un “sunk-cost fallacy” (continuare per gli investimenti emotivi), altri lodano la loro resilienza in una storia d’amore non convenzionale.

