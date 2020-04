Vivi e lascia vivere, il cast completo

Siamo abituati a vederla con la tonaca di Suor Angela, ma in Vivi e lascia vivere, la fiction di Raiuno in onda dal 23 aprile 2020, Elena Sofia Ricci veste dei panni totalmente differenti, quelli di Laura Ruggero, cuoca di una mensa che, dopo un tragico evento, è costretta a cambiare vita, trovando un’opportunità per cambiare in meglio.

Al fianco dell’attrice toscana, troviamo numerosi altri attori, soprattutto giovani interpreti nei panni dei figli della protagonista, anche loro alle prese con una serie di cambiamenti. Ecco, quindi, il cast di Vivi e lascia vivere.

Elena Sofia Ricci è Laura Ruggero

Laura ha cinquantacinque anni ed è una donna come tante: lavora in una mensa, si arrabatta con i conti per arrivare a fine mese, si occupa dei suoi tre figli e ha l’energia di un guerriero giapponese. Tutto quello che fa, ovviamente, nessuno lo nota.

I suoi figli danno per scontata la sua presenza così come danno per scontato che ci sia sempre da mangiare in casa. Suo marito Renato (Antonio Gerardi), che lavora sulle navi, ogni volta che torna a Napoli dà per scontato il fatto di trovarla ad attenderlo al porto.

Ma il temperamento di Laura non è certo quello di una donna che accetta di diventare invisibile. Così, quando Renato comincia a no risponderle più al telefono, decide di andare a vedere di persona dove sia finito suo marito… Quello che scopre sarà molto doloroso, per lei e per i suoi figli, ma sarà anche un punto di non ritorno.

Da ora in poi la Laura che tutti davano per scontato non esiste più, da oggi rinasce la vera Laura. Quella Laura che è stata una ragazza coraggiosa e indipendente, oggi diventa una donna spregiudicata che affronta senza paura tutti i rischi della sua nuova vita.

Ovviamente all’inizio i figli non capiranno e non la riconosceranno. Le sue sole alleate saranno un improbabile gruppo di donne, tutte ferite e tradite come lei, e Toni (Massimo Ghini), il suo vecchio amico e primo amore. Ma Laura potrà davvero fidarsi di lui?

