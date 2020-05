Il 21 maggio 2020, su Raiuno, va in onda la quinta puntata di Vivi e lascia vivere, la fiction di Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista, ovvero una donna che, alla morte del marito, deve reinventarsi e ne approfitterà per cambiare vita.

Nel cast della fiction, oltre alla Ricci, compaiono anche, tra gli altri, Carlotta Antonelli (Nina), Giacomo Di Concilio (Giovanni), Silvia Mazzieri (Giada), Antonio Gerardi (Renato) e Massimo Ghini (Toni).

Vivi e lascia vivere, la quinta puntata

Nonostante abbia stravolto completamente la sua vita e superato innumerevoli difficoltà per Laura il tempo della tranquillità sembra non arrivare mai. Il ritorno a Napoli di Renato, suo marito, che per molto tempo tutti avevano creduto morto, sconvolge inevitabilmente i già delicati equilibri.

Laura cerca di recuperare con i suoi figli, ma è inutile. Giada le chiede di non essere presente alla sua laurea e alla fine torna da Luciano. Toni inoltre le comunica che sparirà, ma un omicidio di cui viene accusato, mette in serio pericolo l’attività di Laura. Renato fa una forte vincita al gioco e vuole appianare i suoi debiti, ma così non è. Ma non finisce qui, Giovanni confonde i suoi sentimenti, e si mette nei guai, e alla fine qualcuno lo investe.

Vivi e lascia vivere, streaming

E’ possibile vedere Vivi e lasci vivere in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.