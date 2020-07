Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Leneatha Reed

Lunedì 27 luglio 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la sedicesima e ultima puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Leneatha Reed. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna totalmente refrattaria al suo programma e che troverà più volte la scusa di dover accudire a sua figlia – essendo una mamma single – per non smettere di mangiare cibo dannoso e ingrassare.

Vite al limite – Leneatha Reed

Leneatha, la protagonista, ha 40 anni, vive a Meridian, Massachusetts, e all’inizio del suo percorso pesa 273 kg. Durante i soli sei mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati risibili, perdendo solamente 13 kg per arrivare a 260 chilogrammi.

Leneatha Reed oggi

Tutti i tentativi del Dottor Now saranno inutili, e Leneatha verrà espulsa dal programma al sesto mese per scarsi risultati,. Anche in seguito, nonostante la foto in cui sembra leggermente migliorata, la nostra protagonista non otterrà grandissimi risultati e ad oggi la situazione appare simile all'inizio del progetto.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Leneatha Reed

Il prossimo appuntamento con l’episodio su Leneatha Reed è previsto con la prima tv di lunedì 27 luglio 2020 alle ore 21,20 su Real Time (canale 31 DTT).