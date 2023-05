Il giorno 4 maggio 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 11 di Vite al limite con protagonista Syreeta Covington. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna in realtà molto simpatica, ma che ha resistito in ogni modo al programma, non riuscendo mai a raggiungere gli obiettivi prefissati al punto da non accedere all’operazione bariatrica.

Vite al limite – Syreeta Covington

Stephanie, la protagonista, ha 31 anni, vive a Columbus, Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa 273 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati scarsi, soprattutto inizialmente, finendo poi per perdere tutti i 43 kg verso la fine, per arrivare a 230 chilogrammi.

Syreeta Covington oggi

Syreeta ha perso qualcosa nella seconda parte del programma ma non avendo raggiunto gli obiettivi per l’operazione, ha terminato la puntata lasciando gli spettatori a chiedersi come fosse andata avanti, anche per la cronica mancanza di fondi che ne ha causato l’impossibilità a trasferirsi a Houston. Ha comunque una pagina Facebook che aggiorna di tanto in tanto.

Dove rivedere Vite al limite

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Syreeta Covington

Il primo appuntamento con l’episodio su Syreeta Covington è previsto con giovedì 4 maggio 2023 alle ore 21.20 sempre su Real Time (canale 31 DTT).