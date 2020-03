Vite al limite su Real Time: la storia di Gina Krasley

Lunedì 6 aprile 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Gina Krasley. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna totalmente refrattaria ai suoi consigli, al punto da vedersi cancellare il previsto intervento di chirurgia bariatrica. Successivamente la protagonista ha anche citato in giudizio (fonte Starcasm) la società di produzione con l’accusa tra le altre cose di averla costretta a mangiare troppo per dimostrare la sua negligenza.

Vite al limite – Gina Krasley

Gina, la protagonista, ha 28 anni, vive a Tuckerton, in New Jersey, e all’inizio del suo percorso pesa 275 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà scarsi risultati, perdendo soltanto 53 kg per arrivare a 222 chilogrammi.

Gina Krasley oggi

La foto che vedete accanto è tratta da un social di Gina, e scattata qualche settimana dopo la fine del programma. Sembrerebbe aver perso un po' di peso anche se ovviamente non si può escludere un ritocco. Quanto alla causa con la produzione siamo in attesa di aggiornamenti sull'esito.

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.