Il giorno 7 febbraio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista Mike Meginness. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo determinatissimo e migliorare la sua condizione e che otterrà risultati davvero straordinari, tenuto conto del livello di partenza.

Mike, il protagonista, ha 37 anni, vive a Marion, Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa 338 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati ottimi, perdendo 107 kg per arrivare a 231 chilogrammi. Addirittura riuscirà a tornare a giocare a golf con suo padre, oltre a concedersi lunghe passeggiate

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Il primo appuntamento con l’episodio su Mike Meginness è previsto per lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 21.25 sempre su Real Time (canale 31 DTT).

Mike is excited about the weight-loss progress he’s made so far. But after learning he’ll lose custody of his children if he moves to Houston for Dr. Now’s program, he’s faced with a difficult decision. What will he decide? Find out on a new #My600lbLife, TONIGHT at 8/7c. pic.twitter.com/tOt3jS3i3E

— TLC Network (@TLC) November 24, 2021