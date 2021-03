Il giorno 8 marzo 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Samantha Mason. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che oltre ad aver raggiunto l’incredibile peso di 441 kg (quasi mille libbre!) si è trasformata anche in una star dei social con il nome di Vanilla Hippo, prima guadagnando con video in cui mangia (e quindi aggravando la sua posizione) e dopo come star di Tik Tok. Inizialmente non si riesce nemmeno a trovare un’ambulanza abbastanza capiente da trasportarla in ospedale; successivamente gran parte dei problemi vengono superati grazie alla collaborazione del dottor Now con un secondo specialista in chirurgia bariatrica, il dottor Amir Heydari.

Vite al limite – Samantha Mason

Samantha, la protagonista, ha 35 anni, vive a Denver, in Colorado, e all’inizio del suo percorso pesa 441 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati eccezionali, perdendo ben 216 kg per arrivare a 225 chilogrammi. Quasi la metà del suo peso iniziale!

Samantha Mason oggi-Vanilla Hippo

La foto che vedete accanto ritrae Samantha la scorsa estate 2020. Più sotto ne trovate una ancora più recente, risalente a Natale 2020, con un filtro per le feste. Come vedere prosegue ancora la sua attività come Vanilla Hippo (Ippopotamo alla Vaniglia in italiano).

Vite al limite – Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Quando va in onda Samantha Mason

Il primo appuntamento con l’episodio su Samantha Mason è previsto lunedì 8 marzo 2021 alle ore 21.25 su Real Time (canale 31 DTT).