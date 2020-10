Verissimo oggi, ospiti del 31 ottobre 2020: Berruti, Hunziker

Oggi, sabato 31 ottobre 2020, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con la sua sesta puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 31 ottobre 2020, gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà Michelle Hunziker, dal 4 novembre alla guida di All Together Now. Inoltre, sempre per lanciare lo show musicale di Canale5, sarà in studio Francesco Renga, nuovo giudice del programma.

E ancora, ospiti del talk show del sabato pomeriggio saranno il cantante Marco Masini e l’attore Giulio Berruti. Quest’ultimo parlerà, tra le altre cose, della sua storia con Maria Elena Boschi:

Ci siamo incontrati la prima volta nel 2014 all’uscita di un cinema. Poi ci siamo rivisti dopo tre anni ad un evento. Poi sono passati ancora alcuni anni prima che ci incontrassimo nuovamente. Finito il lockdown, e io aver terminato una storia d’amore, ci siamo risentiti e rivisti e piano piano è nato questo rapporto molto speciale. […] E’ una persona molto dolce, dalla forte umanità. E’ propensa all’ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.