Verissimo oggi, ospiti del 27 marzo 2021

Oggi, sabato 27 marzo 2021, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 27 marzo 2021, gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà, per un’intervista ritratto, l’Onorevole Maria Elena Boschi, che racconterà i suoi progetti di vita con il compagno, l’attore Giulio Berruti, e il desiderio di diventare madre:

Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo. […] Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi.

In studio anche Michelle Hunziker e Gerry Scotti, da lunedì 29 marzo, insieme dietro il bancone di Striscia la notizia. Francesco Arca, tra i protagonisti della nuova fiction di Canale5 Svegliati amore mio, si racconterà poi in studio.

Ospite del talk show anche il pugile Daniele Scardina, che ha appena conquistato il titolo “Supermedi dell’Unione Europea”. Inoltre: Noemi, una delle protagoniste dell’ultima edizione di Sanremo, Lucilla Agosti, conduttrice e da poco anche scrittrice e Gigliola Cinquetti, che sarà in studio per ripercorrere la sua lunga carriera musicale e parlare della sua vita.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.