Italia Sì, ospiti puntata 27 marzo 2021

Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 27 marzo 2021

Nella ventottesima puntata, salirà sul podio per un appello Marina che, camminando ha trovato due album di foto in bianco e nero di un matrimonio: di chi saranno? A Londra tiramisù e cappuccino, podio a Daniele con una grande idea; Domenico, pescatore di Ischia, è diventato una star del Web; Barbara ha fatto quello che ogni mamma farebbe: donare una parte di sé alla figlia.

Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. Questa settimana in collegamento dal Lago d’Iseo Caterina Varvello fa parlare i paesani che sono rimasti isolati.

Sul podio Antonio che ha avuto da parte dei Vigili una multa salata mentre stava in giro con il figlio di 9 anni. Presente anche Silvana Pace, presidente Associazione Nazionale Vigili Urbani (ANVU). Si parlerà anche di Covid dando buone notizie con podi fisici e virtuali. Questa settimana, con lo psichiatra Domenico Mazzullo, si parlerà della seconda Pasqua in pandemia. Sul podio la testimonianza di Anna: suo figlio e i suoi amici stanno accusando effetti psicologici preoccupanti.

Italia Sì, streaming

E’ possibile vedere Italia Sì in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.