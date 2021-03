Verissimo oggi, ospiti del 20 marzo 2021

Oggi, sabato 20 marzo 2021, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 20 marzo 2021, gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà Rula Jebreal, giornalista, scrittrice, sempre in prima linea per difendere i diritti delle donne. Sarà poi in studio un vero mito della musica italiana e con le sue canzoni continua a regalare al pubblico grandi emozioni: Ornella Vanoni.

Joaquìn Cortés, ballerino di flamenco di fama internazionale e sex symbol degli anni ‘90, parlerà a Verissimo della sua vita e del suo essere appena diventato papà per la seconda volta. Racconterà, tra le altre cose, anche le difficoltà legate alle sue origini gitane:

Personalmente non ho subito discriminazioni ma indirettamente le ho viste verso i miei amici. Non è bello quando parlano male di un tuo conoscente o di un parente solo perché è gitano. Siamo tutti uguali e veniamo tutti dallo stesso posto. Bisogna educare le persone a dare una possibilità a tutte le etnie affinché possano trovare un posto nel mondo.

Per amore ha scelto di lasciare l’Italia e da qualche anno abita con la sua famiglia a Los Angeles: Elisabetta Canalis racconterà le sue giornate oltreoceano. A Verissimo anche Maria Giovanna Elmi, la fatina della tv e per sempre “signorina buonasera” e l’attore e doppiatore Luca Ward, che ripercorrerà i suoi primi 60 anni. Infine, sarà ospite in studio Luigi Mastroianni, ex corteggiatore di Uomini e donne ed ora scrittore per raccontare la storia di suo fratello Salvo.

Verissimo, streaming

