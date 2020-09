Verissimo oggi, ospiti del 19 settembre 2020

Oggi, sabato 19 settembre 2020, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con la sua seconda puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 19 settembre 2020, gli ospiti

In apertura, in esclusiva, Loredana Bertè festeggerà i suoi 70 anni rock. Prima intervista televisiva per Tomaso Trussardi, imprenditore molto riservato e marito di Michelle Hunziker. Inoltre, Alessia Marcuzzi romperà il silenzio sul gossip che, suo malgrado, l’ha travolta quest’estate.

E ancora, ospite del talk show Roby Facchinetti, che con i Pooh ha fatto la storia della canzone italiana. E da un veterano ad una giovanissima cantante, Gaia Gozzi, che dalla vittoria di “Amici” non si è più fermata, scalando tutte le classifiche.

A proposito dell’intervista di Tomaso Trussardi, l’imprenditore parlerà del padre Nicola:

Mi manca non aver conosciuto la persona, perché quando se ne è andato avevo solo 15 anni. L’ho vissuto più come figura genitoriale, che ami e che ti dà delle regole che cerchi di interpretare. Non ci sono più imprenditori come lui: era un instancabile lavoratore. Mi ha insegnato la totale adesione al lavoro, a porsi degli obiettivi e a portarli avanti

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.