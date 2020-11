Una prigione per innamorarsi: James e Alla oggi

Una prigione per innamorarsi è un popolare reality americano giunto alla sua terza stagione (il titolo originale è Love After Lockup) e che, in Italia, debutta su Real Time con la prima stagione. Il programma segue le vicende di coppie nate durante la reclusione in prigione di uno dei due partner.

Tra le coppie protagoniste della prima stagione c’è anche quella formata da James Cristia e l’ex detenuta Alla Subbotina condannata a 5 anni di reclusione per spaccio di eroina.

Come è finita tra James e Alla

Sulla relazione tra James e Alla c’è ben poco da dire e raccontare. Dopo che la ragazza ha scontato la sua condanna per spaccio, è finalmente riuscita a incontrare James e iniziare la propria storia. Purtroppo, però, come si è potuto vedere al termine della prima stagione di Una prigione per innamorarsi, Alla è nuovamente venuta a contatto con la droga ed è tornata in carcere dopo aver violato la liberazione condizionale.

James e Alla oggi

Come è finita tra James e Alla? Come si può ben immaginare, i due non stanno più insieme. James ha una nuova ragazza mentre Alla è ancora in carcere: dopo essere tornata in prigione nel gennaio 2018 per aver violato la liberazione condizionale, è nuovamente uscita ma, dopo 4 settimane, è stata nuovamente arrestata per furto nel gennaio del 2020.

Attualmente è ancora dietro le sbarre e la sua ultima foto segnaletica in archivio risale a marzo 2020. AL momento, non è certa la sua data di rilascio. Inutile aggiungere che James e Alla non saranno più presente nelle successive stagioni di Una prigione per innamorarsi.