Una prigione per innamorarsi: Andrea e Lamar oggi

Una prigione per innamorarsi è un popolare reality americano giunto alla sua terza stagione (il titolo originale è Love After Lockup) e che, in Italia, debutta su Real Time con la prima stagione. Il programma segue le vicende di coppie nate durante la reclusione in prigione di uno dei due partner.

Tra le coppie protagoniste della prima stagione c’è anche quella formata da Andrea Edwards e l’ex detenuto Lamar Jackson condannato a 18 anni di reclusione per rapina a mano armata.

Come è finita tra Andrea e Lamar

Andrea è un agente immobiliare di 37 anni ma, soprattutto, una madre single. La sua relazione con Lamar, 40 enne condannato che ha trascorso 18 anni in carcere per rapina a mano armata, è iniziata quando l’uomo era ancora detenuto. Inoltre, la coppia ha concepito una bambina, Priscilla, durante una visita coniugale non ufficiale. Una volta uscito in libertà vigilata, i due hanno deciso di sposarsi nonostante la famiglia di Lamar non vedesse di buon occhio Andrea in quanto madre single completamente sola.

La prima stagione del programma si conclude con Andrea che confida ad alcuni amici che Lamar è nuovamente in carcere per aver violato la libertà vigilata: l’uomo aveva iniziato a frequentare alcune bande della zona note alle forze dell’ordine e, quando è stato nuovamente arrestato, è stato trovato in macchina in compagnia di una spogliarellista.

Andrea e Lamar oggi

La relazione di Andrea e Lamar ha continuato ad andare avanti. Andrea ha ammesso di amare ancora suo marito ma che in questo momento preferisce mettere al primo posto la sua felicità e quella dei suoi figli. Per questo motivo, sta cercando in tutti i modi di lasciare Los Angeles dove si è trasferita per stare accanto a Lamar e di tornare nello Utah.

La coppia sarà presente anche nella seconda e terza stagione del programma, seppur in soli tre episodi in totale che mostreranno la situazione attuale ovvero che la coppia vive ancora a Los Angeles e che Andrea è infelice di questo, a causa anche dei due figli minori che vorrebbero tornare a tutti i costi nello Utah.