Una prigione per innamorarsi è un popolare reality americano giunto alla sua terza stagione (il titolo originale è Love After Lockup) e che, in Italia, debutta su Real Time con la prima stagione. Il programma segue le vicende di coppie nate durante la reclusione in prigione di uno dei due partner.

Tra le coppie protagoniste della prima stagione c’è anche quella formata da Mary Dalla Nora e l’ex detenuto Dominic Dalla Nora condannato a 6 anni di reclusione per aggressione aggravata in seguito a una rissa in un night club.

Come è finita tra Mary e Dominic

La storia tra Mary e Dominic è una delle poche che è iniziata prima che uno dei due protagonisti finisse in carcere. Infatti, i due sono stati insieme per un anno prima che Dominic venisse arrestato per aggressione aggravata a condannato a sei anni di reclusione.

Nonostante ciò, Mary ha deciso di aspettare Dominic e, quando quest’ultimo è stato rilasciato, hanno deciso di sposarsi con una cerimonia privata, così come si vede sul finale della prima stagione di Una prigione per innamorarsi.

Mary e Dominic oggi

Ma come è finita tra Mary e Dominic? I due stanno ancora insieme? La coppia ha vissuto alti e bassi ma nonostante ciò è ancora solida. I due innamorati, inoltre, hanno deciso di rinnovare i loro voti nuziali con una nuova cerimonia alla presenza di familiari e amici.

Infine, con un post apparso su Instagram negli ultimi mesi del 2019, Mary ha annunciato di essere in dolce attesa e ad aprile 2020 e nato il loro primogenito.