Una prigione per innamorarsi su Real Time: coppie, puntate e streaming della prima stagione

Una prigione per innamorarsi è un programma tv del genere reality show che coinvolge coppie nate durante la reclusione in prigione di uno dei due partner. È la traduzione italiana dell’originale americano Love After Lockup che negli Usa è giunto alla terza stagione. Un esperimento sociale completamente nuovo che vuole seguire l’andamento dei rapporti dopo il rilascio dalla prigione. Le coppie dureranno; oggi stanno ancora insieme?

Una prigione per innamorarsi – Orari e Canale

La prima stagione di Una prigione per innamorarsi va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni mercoledì dalle 21.20 per una durata di poco più di un’ora a puntata. Ne sono previste due a serata con termine intorno alle ore 23,10.

Una prigione per innamorarsi – Puntate

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Una prigione per innamorarsi – Le coppie

Le coppie della prima stagione sono Scott Davey & Lizzie Kommes, Johnna DiGrigoli & Garrett Tanner, Andrea Edwards & Lamar Jackson, James Cristia & Alla Subbotina, Mary Dalla Nora & Dominic Dalla Nora.