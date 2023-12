Un professore: trama puntata Montaigne-Thoreau (5 dicembre)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 5 dicembre, su Raiuno va in onda la terza puntata della seconda stagione della fiction Un professore, la serie tv che abbiamo presentato qui. Ecco la trama che conclude la miniserie. Qui la sigla e il cast.

Un professore – Trama puntata su Heidegger

La terza puntata della seconda stagione di Un professore è intitolata “Montaigne: chi siamo” (ep.5) seguito dal sesto episodio Thoreau: Un pianeta da salvare; Dante, Anita, Manuel e Nina sono alle prese con nuove sfide e difficoltà.

Dante, dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore, deve affrontare la sua malattia e le conseguenze che questa potrebbe avere sulla sua vita e sulla sua carriera. Anita, intanto, deve affrontare la verità su Nicola, il padre di Manuel, che è tornato in città. Manuel, invece, è ancora sconvolto dalla rivelazione di Nina sulla sua vera identità e cerca di allontanarsi da lei.

Dante, dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore, è sconvolto e non sa come affrontare la notizia. Si confida con la sua ex moglie, che lo invita a essere forte e a lottare per la sua vita. Dante, però, è preoccupato per il futuro della sua famiglia e per il suo lavoro.

Anita è sorpresa e arrabbiata quando scopre che Nicola è tornato in città. Non riesce a credere che Nicola, dopo averla lasciata per un’altra donna, sia tornato per cercarla. Anita è preoccupata per le conseguenze che questo incontro potrebbe avere su Manuel e sulla sua relazione con Dante.

Manuel è ancora sconvolto dalla rivelazione di Nina sulla sua vera identità. Non riesce a capire come Nina possa avere una figlia e non averglielo mai detto. Manuel si sente tradito e cerca di allontanarsi da Nina.

Nina è delusa dal comportamento di Manuel. Non capisce perché lui stia reagendo in questo modo. Nina cerca di convincerlo a parlarle, ma Manuel è irremovibile.

Nella puntata compaiono anche altri personaggi, tra cui:

Simone, che continua a essere vittima dei bulli;

Rayan, che si avvicina a Viola;

Molosso, che si avvicina a Mimmo.

La puntata si conclude con un cliffhanger: Dante scopre che Nicola è il padre di Manuel. Questo incontro potrebbe cambiare per sempre la vita di tutti i personaggi.

Un professore: la fiction in streaming

