Un professore: trama puntata Freud (12 dicembre)

Questa sera, martedì 12 dicembre, su Raiuno va in onda la quarta puntata della seconda stagione della fiction Un professore, la serie tv che abbiamo presentato qui. Ecco la trama degli episodi 7-8 della serie tv. Qui la sigla e il cast.

Un professore – Trama puntata Freud: I Padri

La quarta puntata di Un professore 2, intitolata “Freud: I Padri”, è incentrata sul tema dell’identità e della relazione padre-figlio. Dante è preoccupato per la sua salute. Il professore ha scoperto di avere un problema al cuore, e non sa cosa fare. Floriana e Virginia lo supportano, ma Dante è deciso a non farsi abbattere.

Luna è convinta che l’ammiratore segreto che la sta tormentando sia Rayan. Per questo motivo, decide di baciarlo per vedere la sua reazione. Il bacio è accolto con gelosia da Viola, che è segretamente innamorata di Rayan. Manuel scopre che Anita sta avendo difficoltà economiche con la libreria dove lavora. Il ragazzo si offre di aiutarla, ma lei rifiuta il suo aiuto. Manuel è deluso e arrabbiato, e decide di confrontarsi con Anita.

Nicola scopre che Nina potrà rivedere Lilli. Il ragazzo è felicissimo, e non vede l’ora di poter riabbracciare la figlia. Mimmo viene incaricato da Molosso di scoprire l’identità dell’amante di sua moglie. Il ragazzo è riluttante, ma alla fine accetta il compito. Nella scena finale, Manuel sorprende Simone mentre sta baciando Anita. I due ragazzi si affrontano, e la situazione si fa molto tesa.

Alcuni dettagli specifici della trama

Dante è ricoverato in ospedale per accertamenti. I medici riscontrano un problema al cuore, ma non sono ancora in grado di dire se si tratta di qualcosa di grave o meno.

Luna invia a Rayan una foto osé, ma lui non risponde. Il ragazzo è in realtà turbato dal bacio che ha ricevuto da Luna, e non sa come reagire.

Manuel affronta Anita e le chiede perché non ha accettato il suo aiuto. Anita gli dice che non vuole essere vista come una donna bisognosa, e che vuole risolvere i suoi problemi da sola.

Nicola va a trovare Nina e Lilli. I tre si abbracciano felici, e Nicola promette a Nina che farà di tutto per riconquistare la sua fiducia.

Mimmo scopre che l’amante di Molosso è un uomo di nome Roberto. Molosso è furioso, e decide di vendicarsi.

La puntata si conclude con un cliffhanger: Manuel sorprende Simone mentre sta baciando Anita.

Il tema filosofico

In relazione al tema di Freud, la puntata esplora il concetto di complesso edipico, che è un conflitto inconscio che si verifica nella mente di un bambino di età compresa tra i 3 e i 6 anni. In questo conflitto, il bambino prova sentimenti di amore e odio verso il genitore del sesso opposto, e sente rivalità nei confronti del genitore dello stesso sesso.

Nella puntata, Luna è convinta che l’ammiratore segreto che la sta tormentando sia Rayan. Il bacio che Luna dà a Rayan può essere visto come una manifestazione del suo complesso edipico. Luna è innamorata di Rayan, ma è anche gelosa di Viola, che è segretamente innamorata dello stesso ragazzo.

Anche Simone è coinvolto in un conflitto edipico. Simone è innamorato di Anita, che è la madre di suo amico Marco. Il bacio che Simone dà ad Anita può essere visto come una manifestazione del suo desiderio di possedere la madre di Marco.

La puntata esplora anche il tema della relazione padre-figlio. Dante è un padre amorevole e premuroso, ma è anche un padre severo. Manuel è un figlio ribelle, che spesso si oppone all’autorità di suo padre.

La relazione tra Dante e Manuel è complessa e conflittuale. Dante vuole il meglio per suo figlio, ma Manuel non sempre è in grado di vedere il suo amore.

Un professore: la fiction in streaming

Potete rivedere tutte le puntate subito dopo la messa in onda su Raiplay a questo link.