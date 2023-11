Un professore: trama puntata Heidegger (29 novembre)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 30 novembre, su Raiuno va in onda la terza puntata della seconda stagione della fiction Un professore, la serie tv che abbiamo presentato qui. Ecco la trama che conclude la miniserie. Qui la sigla e il cast.

Un professore – Trama puntata su Heidegger

La terza puntata della seconda stagione della fiction Un professore è incentrata sulla filosofia di Martin Heidegger, e in particolare sul concetto di esistenza autentica. Il titolo è Heidegger l’esistenza autentica.

La puntata inizia con Dante che, interrogato sulla filosofia di Heidegger, non riesce a rispondere. Il professore lo invita a riflettere sul concetto di essere-nel-mondo, che è il punto di partenza della filosofia heideggeriana. Dante inizia a riflettere sul concetto di essere-nel-mondo, e si rende conto che la sua vita è caratterizzata da una serie di discorsi, cioè da una serie di aspettative e ruoli che gli altri gli hanno attribuito.

Dante si rende conto che questi discorsi lo stanno imprigionando, e che non gli permettono di vivere la sua vita in modo autentico. Il professore lo invita a riflettere sul concetto di morte, che è un altro concetto fondamentale nella filosofia di Heidegger. La morte, secondo Heidegger, è la possibilità per eccellenza dell’essere-autentico. È la possibilità di scegliersi, di decidere chi si vuole essere.

Dante inizia a riflettere sul concetto di morte, e si rende conto che la sua vita è troppo breve per essere vissuta in modo inautentico. Decide quindi di scegliere di vivere la sua vita in modo autentico. Dante inizia a fare dei cambiamenti nella sua vita. Inizia a seguire i suoi desideri, anche se non sono conformi alle aspettative degli altri.

Inizia anche a relazionarsi con gli altri in modo più autentico, senza cercare di compiacerli. Questi cambiamenti portano Dante a vivere la sua vita in modo più pieno e soddisfacente.

Un professore: la fiction in streaming

