L’ultima puntata di Un Passo dal Cielo 6, in onda il 20 maggio 2021 su Raiuno, sarà anche l’ultima puntata della serie o ci sarà una settima stagione? Sebbene da Lux Vide e Rai Fiction, produttori della serie tv con Daniele Liotti, Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, non siano ancora giunte notizie in merito, è facile pensare di sì.

Gli indizi che ci portano a dire che Un Passo dal Cielo 7 ci sarà sono principalmente due. Uno è l’andamento degli ascolti della sesta stagione: la media delle prime sette puntate andate in onda è stata di 4.990.714 telespettatori (share del 21,8%). Numeri superiori rispetto alla quinta stagione, andata in onda due anni fa, segno che il pubblico non si è affatto stufato delle vicende di Francesco Neri (Liotti) e dei suoi amici.

Ci sono poi le dichiarazioni dello stesso Liotti che, intervistato da Il Fatto Quotidiano, ha lasciato intendere che le probabilità sono molto buone:

“Le premesse ci sono tutte e sia la Rai che LuxVide sono contenti. Ma a me non hanno ancora comunicato nulla”.

Il cambio di location della sesta stagione -dal versante trentino a quello veneto delle Dolomiti, concentrandosi soprattutto su San Vito di Cadore– e l’inserimento di nuovi personaggi -come Dafne, interpretata da Aurora Ruffino, e Carolina, a cui dà volto Serena Iansiti– hanno insomma dato nuove linfa alla serie, che sembra così avere ancora molte cose da raccontare al pubblico.