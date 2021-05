Eurovision 2021: scaletta seconda semifinale in ordine di uscita

L’Eurovision Song Contest 2021 tornerà stasera, 20 maggio, con la seconda semifinale in diretta da Rotterdam (Paesi Bassi), che sarà trasmessa in diretta tv su Rai4 a partire dalle 20.45, commentata dalla conduttrice radiofonica Ema Stokholma e dal comico Saverio Raimondo. In calce all’articolo troverete la scaletta in ordine di uscita della serata.

In questa seconda semifinale della 65ª edizione del concorso europeo della canzone, saranno 17 i brani in gara (l’Armenia, 18esimo partecipante, si è ritirata), su 40 brani totali che rappresenteranno le televisioni pubbliche di altrettanti paesi, tra cui l’Italia, che partecipa con i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, Maneskin con Zitti e Buoni.

Nella seconda semifinale potranno votare anche Francia, Spagna e Gran Bretagna, tre dei maggiori contributori EBU, qualificati di diritto alla finale di sabato sera. Ma vediamo la scaletta della serata, con l’ordine di uscita delle 17 canzoni in gara.

Esc 2021: scaletta seconda semifinale

01 San Marino Senhit feat. Flo Rida – Adrenalina

02 Estonia Uku Suviste – The Lucky One

03 Rep. Ceca Benny Cristo – Omaga

04 Grecia Stefania – Last Dance

05 Austria Vincent Bueno – Amen

06 Polonia Rafał – The Ride

07 Moldavia Natalia Gordienko – Sugar

08 Islanda Daði & Gagnamagnið – 10 Years

09 Serbia Hurricane – Loco loco

10 Georgia Tornik’e Kipiani – You

11 Albania Anxhela Peristeri – Karma

12 Portogallo The Black Mamba – Love Is on My Side

13 Bulgaria Victoria – Growing Up Is Getting Old

14 Finlandia Blind Channel – Dark Side

15 Lettonia Samanta Tīna – The Moon Is Rising

16 Svizzera Gjon’s Tears – Tout l’Univers

17 Danimarca Fyr & Flamme – Øve os på hinanden