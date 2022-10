Tu Si Que Vales 2022: Simone e Lorena ballerini (video e gallery)

La terza puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 1 ottobre 2022, ha mostrato anche l’esibizione di Simone e Lorena, due bravissimi ballerini con la sindrome di down, lei lombarda e lui romano, che nella vita sono anche fidanzati e l’anno prossimo convoleranno a nozze.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Non potevano, con la loro bravura e la loro dolcezza, che convincere giuria e pubblico. Per loro 4 sì e un bell’84% delle preferenze.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Simone e Lorena nella puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera.