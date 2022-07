Tim Summer Hits, scaletta e cantanti stasera, 7 luglio 2022

Giovedì 7 luglio 2022, alle 21:20 su Raidue, va in onda la seconda puntata di Tim Summer Hits, il programma musicale estivo che farà tappa in tre differenti località italiane proponendo al pubblico in piazza e da casa la musica dei brani più famosi del momento

A condurre il programma la coppia formata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, a cui va il compito di interagire con gli spettatori ed i cantanti, introducendoli sul palco e presentando anche le loro canzoni.

Tim Summer Hits 2022, puntata 7 luglio

Nella seconda puntata del programma, ospitato per la seconda volta in Piazza del Popolo a Roma, gli ospiti sono Aiello, Alex, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Malika Ayane, Baby K, Boomdabash Annalisa, Coez, Francesco Gabbani, Gaia, Rocco Hunt Elettra Lamborghini Lola Indigo, Lazza, Mika, Fabrizio Moro, Nek, Raf, Francesco Renga, Sangiovanni, Tananai e Valentina Parisse.

Tim Summer Hits 2022 in radio

Il programma può essere anche ascoltato su Rai Radio 2, tramite le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo. Anche Radio Italia è la radio ufficiale di Tin Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. Radio Italia Tv, inoltre, manda in onda le repliche del programma il venerdì sera alle 21:00 ed il sabato alle 09:00.

Tim Summer Hits 2022, come vederlo?

E’ possibile vedere Tim Summer Hits 2022 in streaming su RaiPlay (e sul canale di Radio 2 sulla piattaforma), e sull’app per smart tv, tablet e smartphone