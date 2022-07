Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 6 luglio 2022

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 6 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata del programma documentaristico SuperQuark ha totalizzato 1970 spettatori (14.08% di share). La fiction L’ORA – Inchiostro contro piombo su Canale5 ha conquistato in media 978 spettatori (share 7.09%). La serie tv Chicago Fire su Italia1 ha realizzato 1234 spettatori (8.23%) nella media degli episodi; su Rai2 il film Un piccolo favore ha portato a casa 803 spettatori (5.68%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ha interessato 1791 spettatori (13.51%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha totalizzato 698 spettatori (5.67%) e su La7 la puntata di Atlantide ne ha avuti in media 480 (3.31%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 Techetecheté ha totalizzato 2845 spettatori (18.06% di share) di share, mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2277 spettatori (14.48%); su Rai3 l’episodio della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1411 spettatori (8.90%) e su La7 il talk di attualità In Onda ne ha interessati 919 (5.85%). Lo speciale The Beauty of Family: festa della famiglia su Rai1 ha totalizzato 2311 spettatori (25.34% di share) di share nella prima parte e 3456 (29.67%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 924 spettatori (10.88%) nell’anteprima e 1621 (14.48%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la fiction Don Matteo 7 ha totalizzato 1203 spettatori (11.94%) nel primo episodio e 1238 (15.31%) nel secondo, la fiction Sei Sorelle 954 (12.38%), poi la puntata del contenitore Estate in Diretta 1512 spettatori (20.09%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2221 spettatori (share 18.89%), la soap spagnola Una vita 1966 (18.88%), la puntata della soap Un altro domani 1500 (17.12%), la serie tv Terra Amara 1333 (17.23%), il film tv del ciclo Inga Lindstrom 831 spettatori (11.01%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)