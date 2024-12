Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 7 dicembre 2024, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Sonic – Il Film (l’anno scorso nello stesso periodo fu trasmesso il secondo episodio della saga). Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Trama Sonic – Il Film

Sonic, il riccio blu più veloce del mondo, arriva sulla Terra per sfuggire ai suoi nemici. Si stabilisce in una piccola città, dove stringe un’amicizia inaspettata con un poliziotto locale, Tom Wachowski. Tuttavia, quando il malvagio Dr. Robotnik scopre l’esistenza di Sonic e le sue incredibili abilità, dà la caccia al riccio per impadronirsi dei suoi poteri e conquistare il mondo. Insieme, Sonic e Tom dovranno unire le forze per fermare il dottore e proteggere la Terra.

Cast Sonic – Il Film

Ben Schwartz presta la voce a Sonic, il riccio blu super veloce.

Jim Carrey interpreta il Dr. Robotnik, il villain della storia, un genio malvagio ossessionato dal potere.

James Marsden interpreta Tom Wachowski, il poliziotto che diventa l’amico di Sonic.

Tika Sumpter nel ruolo di Maddie Wachowski, la moglie di Tom.

Neal McDonough nel ruolo del generale.

Adam Pally nel ruolo di Wade Whipple

