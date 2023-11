Sonic 2, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, sabato 11 novembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Sonic – Il Film 2. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Trama Sonic 2 – Il Film

Il film Sonic the Hedgehog 2 – secondo capitolo della fortunata saga per ragazzi – segue le avventure del famoso porcospino Blu, Sonic, e i suoi amici mentre combattono contro il malvagio Dr. Robotnik. In italiano è stato tradotto omettendo la seconda parte per la sua complessità di pronuncia, diventando semplicemente Sonic – Il Film 2.

La trama del film inizia quando Sonic si ritrova a vivere una tranquilla vita sulla Terra insieme al suo nuovo amico umano, Tom Wachowski. Tuttavia, il suo tempo di pace viene interrotto quando il malvagio Dr. Robotnik, interpretato da Jim Carrey, fa il suo ritorno con l’intento di vendicarsi su Sonic.

Insieme a Tom e alla sua fidanzata Maddie, Sonic si lancia in una nuova avventura per sconfiggere Robotnik e salvare il mondo. Durante la loro missione, incontrano nuovi personaggi come il leggendario Knuckles, il quale si unisce al gruppo per combattere il nemico comune.

Durante la storia, scopriamo che Robotnik è alla ricerca delle Chaos Emeralds, delle pietre preziose che conferiscono poteri incredibili a chi le possiede. Sonic userà le sue veloci abilità per cercare di raccogliere le Chaos Emeralds prima che Robotnik riesca a mettere le mani su di loro.

Nel corso della trama, Sonic e i suoi amici affrontano molte sfide e pericoli, ma grazie alla loro determinazione e al loro spirito di squadra, riescono a superare ogni ostacolo. Infine, nella battaglia finale, Sonic si lancia in un’epica lotta contro Robotnik, utilizzando al massimo le sue abilità per sconfiggere definitivamente il suo acerrimo nemico.

Alla fine del film, Sonic e i suoi amici celebrano la loro vittoria sulla malvagia minaccia di Dr. Robotnik e decidono di continuare a proteggere il mondo da qualsiasi pericolo che possa presentarsi. E così, il porcospino velocista Blu continua le sue avventure, portando avanti il suo sorriso e la sua allegria contagiosa.

Cast/Attori Sonic 2

l cast principale del film Sonic the Hedgehog 2 include:

– Ben Schwartz nel ruolo di Sonic the Hedgehog: Il protagonista del film, un porcospino blu con incredibili abilità veloci.

– Jim Carrey nel ruolo di Dr. Robotnik: Il principale antagonista del film, un genio malvagio determinato a catturare e controllare Sonic.

– James Marsden nel ruolo di Tom Wachowski: Un poliziotto umano che diventa amico di Sonic e si unisce a lui nella sua avventura.

– Tika Sumpter nel ruolo di Maddie Wachowski: La fidanzata di Tom e supporto per Sonic nella sua missione di sconfiggere Dr. Robotnik.

– Idris Elba nella voce di Knuckles: Un altro personaggio famoso della serie di videogiochi Sonic, un’echidna rossa e avversario iniziale poi alleato di Sonic.

– Colleen O’Shaughnessey nella voce di Tails: Un giovane volpe a due code e fedele amico di Sonic, noto per la sua abilità di volo.

– Neal McDonough nel ruolo di Agent Stone: L’assistente di Dr. Robotnik.

– Adam Pally nel ruolo di Billy Robb: Un personaggio umano che si imbatte nelle avventure di Sonic.

– Le cameo vocali come Iain Armitage e Stacey Sher, devono ancora essere confermati ufficialmente.