Senza rimorso, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 6 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Senza rimorso, un film d’azione del 2021 diretto da Stefano Sollima e basato sul romanzo omonimo di Tom Clancy. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Senza rimorso – Trama

Il film segue la storia di John Kelly (Michael B. Jordan), un Navy SEAL d’élite che si ritrova ad affrontare una tragedia inaspettata: l’omicidio della moglie incinta, avvenuto come rappresaglia per la sua partecipazione a un’operazione top secret.

Diviso tra il dolore e il desiderio di giustizia, Kelly intraprende una missione senza scrupoli per trovare e punire gli assassini. La sua caccia lo porterà a scoprire un complotto segreto che minaccia di trascinare Stati Uniti e Russia in una guerra totale.

Senza rimorso – Cast

Il cast principale include:

Michael B. Jordan (John Kelly)

Jamie Bell (Alex Scott)

Guy Pearce (Kurt Wheatley)

Jodie Turner-Smith (Riley “Ritchie” Scott)

Lauren London (Pam Kelly)

Brett Gelman (Sandy Ritter)