Domenica 17 novembre 2024, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di Report di questa sera si occuperà principalmente del generale Vannacci in una puntata dal titolo Tutti gli uomini del Generale.

Le intricate reti dietro l’ascesa di Roberto Vannacci. L’elezione al Parlamento Europeo e il successo editoriale di “Il Mondo al Contrario” hanno proiettato l’ex generale al centro della scena politica italiana. Indagini giornalistiche hanno svelato un complesso intreccio di relazioni tra Vannacci e figure di spicco nel mondo della massoneria, con presunti legami con la Romania e l’Italia. Queste connessioni sollevano interrogativi sulla natura del sostegno ricevuto dalla sua campagna elettorale e sull’impatto che queste reti potrebbero avere sullo scenario politico nazionale.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.

