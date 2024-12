Domenica 1 dicembre 2024, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di Report di questa sera si occuperà principalmente del generale Vannacci in una puntata dal titolo Venezia sommersa dalla corruzione.

La Serenissima, un tempo simbolo di splendore e potere, è oggi al centro di un vortice di scandali. Report svela come la Laguna sia diventata una palude di interessi privati, dove la politica si intreccia con gli affari in modo perverso. Al centro delle indagini, il sindaco Luigi Brugnaro, accusato di aver mantenuto il controllo delle sue aziende nonostante le apparenze. Ma non è tutto: “I sommersi e i salvati”, l’inchiesta di Giorgio Mottola e Greta Orsi sulla morte di Luca Ruffino, l’imprenditore legato a Daniela Santanchè, rivela un mondo oscuro di pressioni, truffe e legami internazionali.

Intanto, a Bussana Vecchia, una comunità artistica lotta per difendere il proprio patrimonio, simbolo di rinascita e creatività. Infine Chiara De Luca e Carlo Tecce in “Onorevoli clienti” parlano di privilegi e condizioni bancarie agevolate riservate ai parlamentari presso lo sportello esclusivo all’interno della Camera dei Deputati.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram