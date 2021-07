Raffaella Carrà è morta

Si è spenta questo pomeriggio la conduttrice radiotelevisiva, cantante ed attrice Raffaella Pelloni, meglio nota come Raffaella Carrà.

Aveva 78 anni, e a dare l’annuncio della sua scomparsa è stato il regista – a cui è stata a lungo legata – Sergio Japino: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.

Tra i tanti programmi da lei condotti ricordiamo in particolare Domenica In, Canzonissima e soprattutto Pronto, Raffaella? e Carramba! Che sorpresa.

Raffaella Carrà ha lavorato molto all’estero, in particolare per la TVE spagnola, ma anche per televisioni generaliste nella stessa Spagna, senza dimenticare la Televisione pubblica in lingua italiana della Svizzera.