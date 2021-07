Brave and Beautiful, il cast

Preparatevi a scoprire due nuovi attori provenienti dalla Turchia: il cast di Brave and Beautiful, la nuova serie tv in onda su Canale 5 a partire dal 5 luglio 2021 alle 14:45, è infatti capitanato da due interpreti che il pubblico italiano non conosce ancora, ma che sapranno presentarsi alla platea del nostro Paese.

Uno è Kıvanç Tatlıtuğ, attore 38enne che ha iniziato la sua carriera come modello e poi ha anche intrapreso la strada della recitazione. E’ diventato famoso grazie a Gümüş, serie tv composta da cento episodi, ma poi ha lavorato in altre serie, diventando un volto molto popolare in Turchia. E’ sposato con la stilista Başak Dizer. In Brave and Beautiful interpreta Cesur, intenzionato a vendicarsi della morte del padre.

Tuba Büyüküstün (conosciuta nel mondo arabo anche con il nome di Lamiss), è invece una delle attrici più famose e pagate in Turchia. Inizia a recitare nel 2003, ricoprendo vari ruoli, ma nel 2013 è la parte di Melek in 20 Dakika a farle guadagnare la nomination agli International Emmy Award. Per sei anni è stata sposata con l’attore Onur Saylak, da cui ha avuto due gemelle. In Brave and Beautiful interpreta Sühan, la figlia dell’uomo di cui si vuole vendicare Cesur e di cui quest’ultimo si innamora.

Il resto del cast, invece, include Tamer Levent (Tahsin Korludağ, padre di Sühan), Erkan Avcı (Korhan, fratello di Sühan in cerca dell’approvazione del padre), Sezin Akbaşoğulları (Cahide, moglie di Korhan, con cui cerca di avere un figlio), Serkan Altunorak (Bülent Aydınbaş, fidanzato di Sühan).

Tra gli altri attori della serie tv di Star Tv andata in onda nel 2017, da citare anche Devrim Yakut (Mihriban), Tilbe Saran(Fügen Karahasanoğlu), Nihan Büyükağaç (Adalet Soyözlü), Zeynep Kızıltan (Hülya Yıldırım) e Serdar Özer (Fiscal Serhat).