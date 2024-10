Seguici su Whatsapp - Telegram

Scheda Pubblicità Brondi

Chi è la bambina che recita nel nuovo spot Brondi in onda da ottobre? Dovete infatti sapere che Cappuccetto Rosso ha cambiato volto per ragioni anagrafiche, e non sarà più impersonato dalla simpatica Melissa Lambertini. La nuova attrice è invece Marika Ivanytska (qui su Instagram).

Messa in onda: ottobre 2024

Titolo: Amico Supervoice

Protagonisti: Marika Ivanytska

Canzone/musica: –

Video spot Brondi